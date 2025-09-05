Запланована подія 2

Таксистам загрожують штрафи до 5 тисяч гривень за обслуговування російською мовою

До 5100 штраф загрожує таксистам за розмови російською мовою. Фото: Freepik

Таксистів в Україні, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, загрожує покарання у вигляді штрафу. Якщо водій відмовиться обслуговувати клієнта українською – його оштрафують на суму 3400-5100 грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у публікації пресслужби Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Вона прокоментувала інцидент, який стався у Харкові, коли водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою. 

“У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий “букет”. Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо “утисків прав російськомовних”. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку”, - розповіла Івановська.

Уповноважена зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова.

Івановська наголосила, що Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосереднім порушникам мовного Закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн.

Івановська також звернулася до служб таксі із закликом ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови, уважно ставитися до скарг пасажирів і оперативно вживати заходів реагування.

Де найчастіше порушують мовний закон

Зауважимо, найбільше українці скаржаться на порушення мовного закону через:

  • відсутність української версії сайта (29%), 
  • обслуговування російською мовою (16%)
  •  порушення, повʼязані з рекламою (14%).

Київ займає перше місце по кількості звернень щодо порушень мовного закону. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина, Харківщина, та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс. 

Автор:
Світлана Манько