Єдине місто в Україні, де офіційно працює таксі в комендантську годину, відзвітувало про кількість поїздок за рік

таксі
Львів — єдине місто, де офіційно працює таксі в комендантську годину / Shutterstock

Львів — перше і єдине місто в Україні, де уже рік діють легальні перевезення в таксі під час комендантської години. За цей час здійснили понад 600 тисяч поїздок уночі

Як пише Delo.ua,  про це повідомили у Львівській міській раді.  

Зазначається, що найпопулярнішими локаціями замовлень, які вибирали користувачі сервісів таксі, стали залізничний вокзал і центральний автовокзал, а також медичні заклади.

За рік у Львові відбулося 600 тисяч поїздок на таксі під час комендантської години, з них на сервіси Uklon та Bolt припало порівну — по 300 тисяч.

Як розповів представник Uklon Микола Сорока, ціна на нічні поїздки на 20% перевищувала середню денну вартість поїздки на однакову відстань.

За його словами, що найбільший попит спостерігається на поїздки у час початку дії комендантської години — між 00:00 та 01:00. 

При цьому середня дистанція денних і нічних поїздок майже однакова й становить трохи менш як 6 кілометрів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року, онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові.

Робота обох застосунків узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.

Bolt, Uklon та Uber просять дозволити поїздки у комендантську годину у Києві: що каже влада

Ще в серпні сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber направили Київській міській військовій адміністрації листа з проханням дозволити перевезення під час комендантської години у столиці, посилаючись на успішний досвід Львова.

Компанії пропонують запровадити у Києві аналогічну модель або ж розробити вдосконалений механізм.

 Наразі  КМВА працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм для перевезень у комендантську годину. 

Але офіційних заяв від столичної влади немає.

Автор:
Світлана Манько