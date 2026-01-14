- Тип
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати
14 січня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 5 травня 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Зазначається, що за законопроєкт №14366 про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 333 депутатів.
Строк проведення загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 251 народних обранців (законопроєкт №14367).
Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти.
Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 3 лютого на ще 90 днів, до 5 травня 2026 року.
Це було вже 18-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.
До цього воєнний стан продовжували:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада до 14 лютого 2024;
- 3 14 лютого до 13 травня 2024;
- з 13 травня до 11 серпня 2024;
- з 11 серпня до 10 листопада 2024;
- з 10 листопада до 7 лютого 2025;
- з 7 лютого до 9 травня;
- з 9 травня до 6 серпня.
- 7 серпня до 5 листопада;
- з 5 листопада до 3 лютого.
Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.
Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.
У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.