Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

14 січня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 5 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що за законопроєкт №14366 про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 333 депутатів.

Строк проведення загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 251 народних обранців (законопроєкт №14367).

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти. 

Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 3 лютого на ще 90 днів, до 5 травня 2026 року.

Це було вже 18-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.

До цього воєнний стан продовжували:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада до 14 лютого 2024;
  • 3 14 лютого до 13 травня 2024;
  • з 13 травня до 11 серпня 2024;
  • з 11 серпня до 10 листопада 2024;
  • з 10 листопада до 7 лютого 2025;
  • з 7 лютого до 9 травня;
  • з 9 травня до 6 серпня.
  • 7 серпня до 5 листопада;
  • з 5 листопада до 3 лютого.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько