Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Bolt и Uklon возобновляют круглосуточную работу в Киеве

Bolt и Uklon возобновляют круглосуточную работу в Киеве
Bolt и Uklon возобновляют круглосуточную работу в Киеве

Сервисы такси Bolt и Uklon возобновили круглосуточную работу в Киеве с согласия с городскими властями. Ночные поездки стали доступны с 17 января, чтобы помочь киевлянам добраться до пунктов несокрушимости, медучреждений и мест обогрева в условиях энергокризиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bolt и Uklon .

"Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку пищи, лекарств или необходимых вещей", - отметили в Bolt.

В то же время в Bolt напомнили, что комендантский час — это прежде всего о безопасности, и просят использовать ночные поездки только при необходимости, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заботиться о себе и близких.

Вызвать авто можно в приложении Bolt.

Uklon также объявил о начале круглосуточной работы в столице с 00.00 17 января.

"Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Так что с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", — сообщили в компании.

В Uklon подчеркнули, что возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким — это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость.

"Поэтому мы возвращаем ночные поездки, чтобы город не останавливался даже в темноте", - подытожили в сервисе.

Заметим, в районах с чрезвычайным положением в энергетике власти разрешили смягчение комендантского часа, в том числе для доступа граждан к пунктам обогрева и поддержанию жизнедеятельности.

Автор:
Татьяна Гойденко