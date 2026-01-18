Bolt и Uklon возобновляют круглосуточную работу в Киеве

Сервисы такси Bolt и Uklon возобновили круглосуточную работу в Киеве с согласия с городскими властями. Ночные поездки стали доступны с 17 января, чтобы помочь киевлянам добраться до пунктов несокрушимости, медучреждений и мест обогрева в условиях энергокризиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bolt и Uklon .

"Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку пищи, лекарств или необходимых вещей", - отметили в Bolt.

В то же время в Bolt напомнили, что комендантский час — это прежде всего о безопасности, и просят использовать ночные поездки только при необходимости, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заботиться о себе и близких.

Вызвать авто можно в приложении Bolt.

Uklon также объявил о начале круглосуточной работы в столице с 00.00 17 января.

"Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Так что с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", — сообщили в компании.

В Uklon подчеркнули, что возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким — это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость.

"Поэтому мы возвращаем ночные поездки, чтобы город не останавливался даже в темноте", - подытожили в сервисе.

Заметим, в районах с чрезвычайным положением в энергетике власти разрешили смягчение комендантского часа, в том числе для доступа граждан к пунктам обогрева и поддержанию жизнедеятельности.