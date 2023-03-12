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Финансовый сервис "Новой почты" выпустит собственные кредитные карты
Финансовый сервис компании "Новая Почта" NovaPay планирует выпустить кредитные карты с дополнительными услугами и скидками для клиентов почтового оператора. В рамках этого же проекта будут выпущены облигации.
Об этом сообщил директор по рискам NovaPay Ростислав Синишин, передает "Интерфакс-Украина".
"Кредитные карты будут очень полезны, будут иметь много интересных функций, дополнительных услуг и скидок. Сейчас нет возможности разглашать все детали проекта", — сказал Синишин.
Он также уточнил, что выпустят именно облигации NovaPay, а не недавно выпущенные "Новой почты".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Финансовый сервис уже подготовил проспект эмиссии, который вскоре будет подан на регистрацию в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Новая почта" выпустила облигации, потому что ей нужно на свое развитие, ей нужно строить терминалы, развивать логистику, а сейчас NovaPay выпустит свои облигации, которые будут использоваться как раз для работы в финансовом секторе", – пояснил директор по рискам NovaPay.
Напомним, в 2021 году "Новая почта" сообщала о планах создать собственный цифровой банк и авиакомпанию. После полномасштабного вторжения компания не делала заявления по поводу финучреждения, равно как и длительное время не сообщала о дальнейшем развитии идеи по авиакомпании.
В январе 2023 года "Новая почта" сообщила, что ее авиакомпания получила сертификат эксплуатанта, продолжается процесс подготовки к началу работы.