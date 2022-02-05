Посылки – самолетом: в "Новой почте" рассказали, когда запустят свою авиакомпанию

Авиакомпания Supernova Airlines, которая входит в группу компаний "Новая почта", начнет доставлять посылки логистической группы в сентябре.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк на открытии инновационного терминала ГАО в Днепре в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Как заявил Поперешнюк, компания уже взяла в лизинг два самолета Boeing 757-200. По предварительным оценкам, эта услуга будет стоить ей примерно $200 тысяч в месяц на каждый борт, общая инвестиция в запуск авиакомпании – до $10 млн.

"Мы будем эксплуатантом, пока идет получение сертификата в Госавиаслужбе. Собственная авиакомпания будет однозначно выгоднее, мы сейчас активно заказываем услуги у других авиаперевозчиков" – рассказал Поперешнюк.

По его словам, стоимость международной доставки не увеличится. Базовым аэропортом будет являться "Международный аэропорт "Борисполь".

"Первые полеты будут в сентябре. Мы не сомневаемся в их полной загрузке. Скорость доставки растет вдвое, мы можем предложить доставку за пять дней из Китая и США", – проинформировал совладелец "Новой почты".

Ранее сообщалось, что авиакомпания “Новой почты” Supernova Airlines планирует получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.

Напомним, перед этим в компании заявляли, что для запуска первого авиарейса потребуется от 10 до 12 месяцев.