Зарплата 7 млн грн, ссуды 10 млн грн и ОВГЗ на 18 млн грн: декларация главы НБУ в цифрах

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в декларации за 2025 год задекларировал значительные доходы семьи. Основная часть активов оформлена на жену Людмилу Пышную, включая ОВГЗ более чем на 18 млн грн, денежными счетами в Украине и за рубежом, а также ссудами собственному бизнесу.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные декладации.

Декларация главы НБУ Андрея Пышного

Недвижимость

Семья владеет недвижимостью в Киеве, в том числе квартирами площадью 164,1 кв. м (в собственности Пышного) и 248,6 кв. м (в собственности супруги), а также гаражом.

Кроме того, семья имеет земельные участки в Киевской области – в Хлепче и Лебедевке. Часть из них принадлежит Людмиле Пышной, еще частью супругов пользуется бесплатно.

В Лебедевке задекларировано садовое здание площадью почти 892 кв. м, который оформлен на Светлану Пышную, но используется семьей.

Движимое имущество

Андрей Пышный владеет коллекцией дорогих часов, в частности Audemars Piguet и Patek Philippe Nautilus.

Его жена имеет часы Audemars Piguet Royal Oak и Cartier Panthère, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Среди других ценностей – произведения современного украинского искусства.

Транспорт

В декларации указан автомобиль Mercedes-Benz S500 2012 года выпуска, принадлежащий Людмиле Пышной.

Бизнес и инвестиции

Людмила Пышная владеет долями в компаниях "Брайтшоу", "Планета РС Киев" и "Фиднова" и является их бенефициарной владелицей.

Семья также активно инвестирует в государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ).

В декларации указаны торговые марки и авторские права, связанные с медийными проектами, в частности, "Группа NEON", "ТВА Город" и "Моя страна".

Доходы

Андрей Пышный в 2025 году получил более 7 млн. грн. заработной платы в НБУ, а также доходы от государственных облигаций и пенсионных накоплений.

Основная часть доходов семьи приходится на его супругу. Среди них – предпринимательский доход, дивиденды, а также более 18,6 млн грн от погашения ОВГЗ.

Денежные активы

В декларации задекларированы значительные денежные активы, как в национальной, так и в иностранной валюте.

Андрей Пышный хранит средства на банковских счетах и наличными, а также предоставил более 10 млн грн ссуд.

Его жена владеет значительными суммами на счетах, в том числе сотнями тысяч долларов США, а также наличными и ссудами, предоставленными бизнес-структурам на десятки миллионов гривен.

Финансовые обязательства

В декларации отмечены и финансовые обязательства семьи.

В частности, Людмила Пышная имеет заем перед Андреем Пышным в размере более 10,6 млн грн, которая остается непогашенной по состоянию на конец 2025 года. В то же время другой заем в размере 4 млн грн он полностью погасил в отчетном периоде.

Расходы и сделки

В 2025 году Андрей Пышный осуществил ряд финансовых операций с ценными бумагами.

В частности, в июне он продал часть активов, а затем приобрел новые - на сумму почти 2 млн грн и еще 2,5 млн грн в декабре. Кроме того, в феврале 2025 года он задекларировал благотворительный взнос в размере 290 тыс. грн.

В декларации отмечено, что объекты незавершенного строительства отсутствуют. Часть информации скрыта из соображений безопасности.

