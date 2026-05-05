Сполучення між портами: "Укрзалізниця" запустила вантажний рейс до Румунії

Вантажний рейс до Румунії стане регулярним / Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" у співпраці з дочірньою UZ Cargo Poland запустило регулярний вантажний рейс, який забезпечить зручне сполучення між портами України та Румунії.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила у Facebook.

Зазначається, що у межах нового сервісу вже виконано комплексне перевезення великогабаритного вантажу - листового прокату - з порту Констанца до станції Перечин у прямому сполученні.

"Новий логістичний маршрут відкриває додаткові можливості для залучення клієнтів, що є особливо важливим в умовах зниження обсягів вантажоперевезень і доходів галузі", - наголошують в УЗ.

Деталі маршруту

Перевезення здійснюються через прикордонні переходи Халмеу та Дяково, що забезпечує гнучкість і надійність сполучення між портами Румунії та Україною.

Як зауважили в УЗ, для здійснення перевезення зі станції Чоп-Ліски до порту Констанца було направлено фітингові платформи довжиною 60 футів із дерев’яною підлогою, які були переставлені з візків колії 1 520 мм на візки колії 1 435 мм.

Заміна візків займає лише кілька годин і може здійснюватися без перевантаження вантажу. Це значно швидше за традиційне перевантаження вагонів і дозволяє скоротити витрати на перевантаження та матеріали.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 червня підвищує вартість низки послуг, пов’язаних із вантажними перевезеннями за вільними тарифами. Зміни стосуються сервісів логістичного супроводу та використання спеціалізованого рухомого складу.

Автор:
Світлана Манько