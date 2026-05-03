"Укрзалізниця" переглядає вартість логістичних послуг для вантажів
"Укрзалізниця" з 1 червня підвищує вартість низки послуг, пов’язаних із вантажними перевезеннями за вільними тарифами. Зміни стосуються сервісів логістичного супроводу та використання спеціалізованого рухомого складу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на іповідомлення філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця".
Зокрема, зростають тарифи на такі послуги:
- користування системою контролю використання кодів платника,
- використання власних транспортерів "Укрзалізниці",
- супровід транспортерів вантажопідйомністю 240 і 400 тонн зі спецвагоном та бригадою з трьох осіб,
- супровід транспортерів вантажопідйомністю 300 і 500 тонн зі спецвагоном та бригадою з п’яти осіб.
Найбільше вартість зміниться для користування системою контролю використання кодів платника. З 1 червня тариф становитиме 5173,77 грн проти чинних 4251,25 грн.
У компанії пояснюють коригування тарифів переглядом вартості окремих операційних послуг у сегменті вантажної логістики, що працює за ринковими принципами.
Зміна цін не стосується базових тарифів на перевезення, а охоплює додаткові сервісні та супровідні послуги, які використовуються вантажовідправниками у спеціалізованих перевезеннях.
Зростання вартості логістичних сервісів "Укрзалізниці" підвищує витрати вантажовідправників у сегменті спеціалізованих перевезень і може вплинути на структуру транспортних витрат бізнесу.
Також "Укрзалізниця" з 2 травня змінює правила повернення квитків на внутрішні рейси, запроваджуючи прогресивну шкалу відшкодування вартості залежно від часу до відправлення поїзда.