"Укрзалізниця" переглядає вартість логістичних послуг для вантажів

"Укрзалізниця" з 1 червня підвищує вартість низки послуг, пов’язаних із вантажними перевезеннями за вільними тарифами. Зміни стосуються сервісів логістичного супроводу та використання спеціалізованого рухомого складу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на іповідомлення філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, зростають тарифи на такі послуги:

користування системою контролю використання кодів платника,

використання власних транспортерів "Укрзалізниці",

супровід транспортерів вантажопідйомністю 240 і 400 тонн зі спецвагоном та бригадою з трьох осіб,

супровід транспортерів вантажопідйомністю 300 і 500 тонн зі спецвагоном та бригадою з п’яти осіб.

Найбільше вартість зміниться для користування системою контролю використання кодів платника. З 1 червня тариф становитиме 5173,77 грн проти чинних 4251,25 грн.

У компанії пояснюють коригування тарифів переглядом вартості окремих операційних послуг у сегменті вантажної логістики, що працює за ринковими принципами.

Зміна цін не стосується базових тарифів на перевезення, а охоплює додаткові сервісні та супровідні послуги, які використовуються вантажовідправниками у спеціалізованих перевезеннях.

Зростання вартості логістичних сервісів "Укрзалізниці" підвищує витрати вантажовідправників у сегменті спеціалізованих перевезень і може вплинути на структуру транспортних витрат бізнесу.

Також "Укрзалізниця" з 2 травня змінює правила повернення квитків на внутрішні рейси, запроваджуючи прогресивну шкалу відшкодування вартості залежно від часу до відправлення поїзда.