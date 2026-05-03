"Укрзализныця" пересматривает стоимость логистических услуг для грузов
"Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця".
В частности, растут тарифы на следующие услуги:
- пользование системой контроля использования кодов плательщика,
- использование собственных транспортеров "Укрзализныци",
- сопровождение транспортеров грузоподъемностью 240 и 400 тонн со спецвагоном и бригадой из трех человек,
- сопровождение транспортеров грузоподъемностью 300 и 500 тонн со спецвагоном и бригадой из пяти человек.
Наибольшая стоимость изменится для использования системы контроля использования кодов плательщика. С 1 июня тариф составит 5173,77 грн. против действующих 4251,25 грн.
В компании объясняют корректировку тарифов пересмотром стоимости отдельных операционных услуг в сегменте грузовой логистики, работающей по рыночным принципам.
Изменение цен не касается базовых тарифов на перевозку, а включает дополнительные сервисные и сопроводительные услуги, используемые грузоотправителями в специализированных перевозках.
Рост стоимости логистических сервисов "Укрзализныци" повышает расход грузоотправителей в сегменте специализированных перевозок и может повлиять на структуру транспортных расходов бизнеса.
Также "Укрзализныця" со 2 мая изменяет правила возвращения билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда.