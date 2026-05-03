"Укрзализныця" пересматривает стоимость логистических услуг для грузов

"Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця".

В частности, растут тарифы на следующие услуги:

пользование системой контроля использования кодов плательщика,

использование собственных транспортеров "Укрзализныци",

сопровождение транспортеров грузоподъемностью 240 и 400 тонн со спецвагоном и бригадой из трех человек,

сопровождение транспортеров грузоподъемностью 300 и 500 тонн со спецвагоном и бригадой из пяти человек.

Наибольшая стоимость изменится для использования системы контроля использования кодов плательщика. С 1 июня тариф составит 5173,77 грн. против действующих 4251,25 грн.

В компании объясняют корректировку тарифов пересмотром стоимости отдельных операционных услуг в сегменте грузовой логистики, работающей по рыночным принципам.

Изменение цен не касается базовых тарифов на перевозку, а включает дополнительные сервисные и сопроводительные услуги, используемые грузоотправителями в специализированных перевозках.

Рост стоимости логистических сервисов "Укрзализныци" повышает расход грузоотправителей в сегменте специализированных перевозок и может повлиять на структуру транспортных расходов бизнеса.

Также "Укрзализныця" со 2 мая изменяет правила возвращения билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда.