Майже 3 мільйони тонн за місяць: "Укрзалізниця" звітує про перевезення зерна

З початку квітня "Укрзалізницею" було транспортовано 2,87 млн тонн зернових вантажів. Порівняно з березнем середньодобове навантаження дещо знизилося — на 1,3%, склавши 87,5 тис. тонн.

Загалом показник перевезень за цей період лише на 1,1% поступається результатам попереднього місяця, що свідчить про стабільність агрологістики попри незначні коливання.

Куди їде українське зерно

Левова частка перевезень припадає на експорт. У квітні залізницею за кордон відправлено 2,57 млн тонн зерна.

Хоча цей обсяг на 1,7% менший за березневий показник, структура логістики залишається незмінною.

Ключові факти про напрямки експорту:

92% агропродукції вивозиться через морські порти;

вивозиться через морські порти; лише 8% проходить через західні прикордонні переходи.

Нагадаємо, протягом перших 25 діб березня залізничні експортні перевезення зерна зросли на 22% відносно показників аналогічного періоду минулого року. При цьому середньодобовий показник у березні становить 87,9 тис. тонн, що на 0,8% поступається результатам лютого 2026 року.