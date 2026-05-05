Сообщение между портами: "Укрзализныця" запустила грузовой рейс в Румынию

АО "Укрзализныця" в сотрудничестве с дочерней UZ Cargo Poland запустило регулярный грузовой рейс, который обеспечит удобное сообщение между портами Украины и Румынии.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в Facebook.

Отмечается, что в рамках нового сервиса уже выполнена комплексная перевозка крупногабаритного груза – листового проката – из порта Констанца до станции Перечин в прямом сообщении.

"Новый логистический маршрут открывает дополнительные возможности для привлечения клиентов, что особенно важно в условиях снижения объемов грузоперевозок и доходов отрасли", - отмечают в УЗ.

Детали маршрута

Перевозки осуществляются через пограничные переходы Халмеу и Дьяково, что обеспечивает гибкость и надежность сообщения между портами Румынии и Украиной.

Как отметили в УЗ, для осуществления перевозки со станции Чоп-Лески в порт Констанца были направлены фитинговые платформы длиной 60 футов с деревянным полом, которые были переставлены с колясок колеи 1520 мм на коляски колеи 1435 мм.

Замена тележек занимает всего несколько часов и может производиться без перегрузки груза. Это значительно быстрее традиционной перегрузки вагонов и позволяет сократить расходы на перегрузку и материалы.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.