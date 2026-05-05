Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сообщение между портами: "Укрзализныця" запустила грузовой рейс в Румынию

Укрзализныця запустила грузовой рейс в Румынию
Грузовой рейс в Румынию станет регулярным / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" в сотрудничестве с дочерней UZ Cargo Poland запустило регулярный грузовой рейс, который обеспечит удобное сообщение между портами Украины и Румынии.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в Facebook.

Отмечается, что в рамках нового сервиса уже выполнена комплексная перевозка крупногабаритного груза – листового проката – из порта Констанца до станции Перечин в прямом сообщении.

"Новый логистический маршрут открывает дополнительные возможности для привлечения клиентов, что особенно важно в условиях снижения объемов грузоперевозок и доходов отрасли", - отмечают в УЗ.

Детали маршрута

Перевозки   осуществляются через пограничные переходы Халмеу и Дьяково, что обеспечивает гибкость и надежность сообщения между портами Румынии и Украиной.

Как отметили в УЗ, для осуществления перевозки со станции Чоп-Лески в порт Констанца были направлены фитинговые платформы длиной 60 футов с деревянным полом, которые были переставлены с колясок колеи 1520 мм на коляски колеи 1435 мм.

Замена тележек занимает всего несколько часов и может производиться без перегрузки груза. Это значительно быстрее традиционной перегрузки вагонов и позволяет сократить расходы на перегрузку и материалы.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня повышает стоимость ряда услуг, связанных с грузовыми перевозками по свободным тарифам. Изменения касаются услуг логистического сопровождения и использования специализированного подвижного состава.

Автор:
Светлана Манько