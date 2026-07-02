Подсолнечник в Украине остается дорогим, но рынок готовится к удешевлению: причина

Закупочные цены на подсолнечник в Украине остаются вблизи сезонных максимумов из-за ограниченного предложения сырья. В то же время, уже в июле рынок может перейти к снижению цен из-за сокращения спроса со стороны переработчиков, начала сезона рапса и улучшения прогнозов нового урожая.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой бирижи".

Цены на подсолнечник могут пойти вниз

Закупочные цены на подсолнечник в Украине остаются вблизи сезонных максимумов из-за дефицита предложения, однако уже в июле рынок может перейти к снижению. Цены будут давить начало переработки рапса, возможно улучшение перспектив нового урожая и рост мирового предложения.

В конце сезона 2025/26 сокращение запасов подсолнечника и уменьшение количества продолжающих работать перерабатывающих предприятий подтолкнули цены на подсолнечное масло к самому высокому уровню в сезоне - 1335-1340 долларов за тонну с доставкой в порт.

В то же время, закупочные цены на подсолнечник в Украине удерживаются на уровне 33–33,5 тыс. грн за тонну (при масличности 50%) с доставкой на завод. Несмотря на высокие цены, аграрии сдерживают продажи, из-за чего предложение на рынке остается ограниченным.

Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. С началом сезона переработки рапса часть предприятий переориентируется на новую культуру, что снизит спрос на подсолнечник и может привести к снижению закупочных цен в июле.

На рынок также повлияет погодный фактор. Засуха на западе Украины и жара в других регионах усугубляют перспективы урожая подсолнечника, однако прогнозируемые на следующую неделю дожди могут улучшить состояние посевов и усилить давление на цены нового урожая.

Дополнительным фактором станет рост мирового предложения. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз производства подсолнечника в России в сезоне 2026/27 до 19,7 млн. тонн против 16,9 млн. тонн годом ранее.

Кроме того, на европейский рынок активно выходит Аргентина. По данным Oil World, за первые пять месяцев 2026 года страна увеличила экспорт подсолнечника с 87 тыс. тонн до 1,1 млн. тонн , из которых 885 тыс. тонн было поставлено в страны ЕС. Также существенно выросли поставки в Турцию, Южно-Африканскую Республику и США.

Аргентина также увеличила экспорт продуктов переработки. За пять месяцев этого года экспорт подсолнечного масла вырос с 532 тыс. тонн до 777 тыс. тонн, а подсолнечного шрота – с 534 тыс. тонн до 898 тыс. тонн. Увеличение мировых поставок масличных культур и продуктов их переработки создает дополнительное давление на цены нового урожая подсолнечника.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.