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Подсолнечник дорожает: аналитики назвали новые цены на сырье

подсолнечник
Закупочные цены на подсолнечник перешагнули отметку в 33 000 грн/т / Depositphotos

На прошлой неделе в Украине начал дорожать подсолнечник. Цены пошли вверх из-за того, что на международном рынке возросла стоимость подсолнечного масла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ИА "АПК-Информ".

Впрочем, отмечают эксперты, положительная динамика в обоих сегментах – как на сырье, так и на готовое масло – пока остается несущественной.

Закупочные цены перерабатывающих предприятий на подсолнечник пока колеблются в пределах 32 800–33 800 грн/т CPT .

На рынке фиксируется постепенное завершение сезона переработки подсолнечника и сои. Часть заводов уже готовятся к переориентации на рапс — предприятия планируют встать на профилактический ремонт, после чего начнут работу с новым урожаем.

Однако стремительного роста объемов переработки рапса в июле ждать не стоит. Помешать могут стать два фактора:

  • Смещение сроков уборки урожая;
  • Прогнозируемые дожди в ряде регионов Украины, что замедлит поступление достаточных физических объемов сырья на заводы.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.

Автор:
Татьяна Бессараб