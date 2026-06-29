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Подсолнечник дорожает: аналитики назвали новые цены на сырье
На прошлой неделе в Украине начал дорожать подсолнечник. Цены пошли вверх из-за того, что на международном рынке возросла стоимость подсолнечного масла.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ИА "АПК-Информ".
Впрочем, отмечают эксперты, положительная динамика в обоих сегментах – как на сырье, так и на готовое масло – пока остается несущественной.
Закупочные цены перерабатывающих предприятий на подсолнечник пока колеблются в пределах 32 800–33 800 грн/т CPT .
На рынке фиксируется постепенное завершение сезона переработки подсолнечника и сои. Часть заводов уже готовятся к переориентации на рапс — предприятия планируют встать на профилактический ремонт, после чего начнут работу с новым урожаем.
Однако стремительного роста объемов переработки рапса в июле ждать не стоит. Помешать могут стать два фактора:
- Смещение сроков уборки урожая;
- Прогнозируемые дожди в ряде регионов Украины, что замедлит поступление достаточных физических объемов сырья на заводы.
Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.