Соняшник в Україні залишається дорогим, але ринок готується до здешевлення: причина

Закупівельні ціни на соняшник в Україні залишаються поблизу сезонних максимумів через обмежену пропозицію сировини. Водночас уже в липні ринок може перейти до зниження цін через скорочення попиту з боку переробників, початок сезону ріпаку та покращення прогнозів нового врожаю.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біріжі".

Ціни на соняшник можуть піти вниз

Закупівельні ціни на соняшник в Україні залишаються поблизу сезонних максимумів через дефіцит пропозиції, однак уже в липні ринок може перейти до зниження. На ціни тиснутимуть початок переробки ріпаку, можливе покращення перспектив нового врожаю та зростання світової пропозиції.

Наприкінці сезону 2025/26 скорочення запасів соняшнику та зменшення кількості переробних підприємств, які продовжують працювати, підштовхнули ціни на соняшникову олію до найвищого рівня в сезоні - 1335–1340 доларів за тонну з доставкою до порту.

Водночас закупівельні ціни на соняшник в Україні утримуються на рівні 33–33,5 тис. грн за тонну (за олійності 50%) із доставкою на завод. Попри високі ціни, аграрії стримують продажі, через що пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Втім, уже найближчим часом ситуація може змінитися. Із початком сезону переробки ріпаку частина підприємств переорієнтується на нову культуру, що зменшить попит на соняшник і може призвести до зниження закупівельних цін у липні.

На ринок також впливатиме погодний фактор. Посуха на заході України та спека в інших регіонах погіршують перспективи врожаю соняшнику, однак прогнозовані на наступний тиждень дощі можуть покращити стан посівів і посилити тиск на ціни нового врожаю.

Додатковим чинником стане зростання світової пропозиції. Інститут кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) підвищив прогноз виробництва соняшнику в Росії у сезоні 2026/27 до 19,7 млн тонн проти 16,9 млн тонн роком раніше.

Крім того, на європейський ринок активно виходить Аргентина. За даними Oil World, за перші п'ять місяців 2026 року країна збільшила експорт соняшнику з 87 тис. тонн до 1,1 млн тонн, з яких 885 тис. тонн було поставлено до країн ЄС. Також суттєво зросли поставки до Туреччини, Південно-Африканської Республіки та США.

Аргентина також наростила експорт продуктів переробки. За п'ять місяців цього року експорт соняшникової олії зріс із 532 тис. тонн до 777 тис. тонн, а соняшникового шроту - з 534 тис. тонн до 898 тис. тонн. Збільшення світових поставок олійних культур і продуктів їх переробки також створює додатковий тиск на ціни нового врожаю соняшнику.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.