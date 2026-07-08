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Ціни на соняшник в Україні різко знизилися

соняшник
Ціни на соняшник в Україні різко знизилися / Depositphotos

Закупівельні ціни на соняшник в Україні протягом тижня знизилися на 500-1 000 грн за тонну — до 32 000-33 000 грн за тонну з доставкою на завод. На ринок тиснуть низька пропозиція наприкінці сезону, зупинка частини заводів і підготовка окремих підприємств до переробки ріпаку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення GrainTrade.

За даними аналітиків, через низьку пропозицію соняшнику в Україні частина переробних підприємств зупинилася. Водночас заводи, які можуть працювати з ріпаком, починають готуватися до його приймання. Це знижує попит на соняшник і впливає на закупівельні ціни.

Ціни 32 000-33 000 грн за тонну вказані для соняшнику з олійністю 50% та з доставкою на завод.

Експортні ціни попиту на соняшникову олію залишаються високими — 1 330-1 345 доларів за тонну з доставкою до портів. Водночас ціни пропозиції української соняшникової олії зросли до 1 370-1 385 доларів за тонну FOB.

Це вище за ціни на російську соняшникову олію, які становлять близько 1 300 доларів за тонну FOB, та аргентинську — 1 270-1 300 доларів за тонну FOB.

Додатковий тиск на ринок створює погода. Невисокі температури та прогнозовані опади в Україні й Росії покращують потенціал нового врожаю соняшнику. Це знижує попит на поставки соняшникової олії зі старого врожаю.

В ЄС спека погіршує потенціал урожаю ярих культур. Водночас прогноз виробництва соняшнику поки зберігається на рівні 9,6-10,2 млн тонн. Це на 1,2-1,7 млн тонн більше, ніж у попередньому сезоні, завдяки розширенню посівних площ.

Автор:
Тетяна Гойденко
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