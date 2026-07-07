Польша раскрыла сумму военной помощи Украине: сколько передали

С 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на сумму более 16 миллиардов злотых (3,7 миллиарда евро). При этом оружие на большую часть этих средств было передано при предыдущем правительстве.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, передает его RMF24.

Польша передала Украине помощи на около 3,7 млрд евро

Так, в 2022-2023 годах стоимость оказанной помощи составляла 14,9 миллиарда злотых (3,8 миллиарда долларов или 3,4 млрд евро), тогда как с 2024 года и по состоянию на сегодняшний день Украине передали 1,55 миллиарда злотых (около 398 миллионов долларов или 350 млн евро).

Какую технику получила Украина

Среди переданного оборудования были:

танки Т72, ПТ-91 и Leopard 2A4;

боевые машины пехоты Rosomak;

БРДМ и BWP-1;

артиллерийское оборудование: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика", БМ21, 120-мм и 60-мм минометы;

беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye;

самолеты МиГ-29;

вертолеты Ми-24;

ЗРК WEGA С-200;

беспилотный комплекс Scan Eagle;

ракетные снаряды;

авиационные бомбы;

противотанковые управляемые ракеты;

снаряды от гранатометов,

аппаратура, комплектующие и запасные части для авиационной и бронированной техники и зенитных систем NEWA;

танковые боеприпасы;

артиллерийские боеприпасы;

минометные боеприпасы;

индивидуальное оборудование солдат.

"Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать, что передали это оборудование. Я не только напомню им об этом, но и буду защищать их в этих решениях", - сказал Косиняк-Камиш, подчеркнув, что помощь Украине - это "наша стратегическая задача".

Министр обороны Польши подтвердил, что страна передала Украине ракеты PAC-3 для системы Patriot, через которые Польша и инициировала рассекречивание данных о военной помощи Украине.

При этом Косиняк-Камыш возразил, что переданную Украине технику не использовали польские военные, ведь она якобы была старой и ненужной: "Нет такой техники, которая не использовалась бы, потому что даже танки более старых модификаций, такие как Т-72 и ПТ-91, до сих пор используются для обучения наших солдат".

Напомним, в июле 2024 года Польша обещала Украине эскадрилью МиГ-29, но только после получения замены F-35 от США. Теперь F-35 у Польши уже есть, а самолеты Украине так и не передали. Сейчас Варшава решила их постепенно утилизировать.