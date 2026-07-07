Польща розкрила суму військової допомоги Україні: скільки передали

З 2022 року Польща надала Україні військову допомогу на суму понад 16 мільярдів злотих (3,7 млрд євро). При цьому зброю на більшу частину цих коштів було передано за часів попереднього уряду.

Як пише Delo.ua, про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає його RMF24.

Польща передала Україні допомоги на близько 3,7 млрд євро

Так, у 2022-2023 роках вартість наданої допомоги становила 14,9 мільярда злотих (3,8 мільярда доларів або 3,4 млрд євро), тоді як із 2024 року і станом на зараз Україні передали 1,55 мільярда злотих (близько 398 мільйонів доларів або 350 млн євро).

Яку техніку отримала Україна

Серед переданого обладнання були:

танки Т72, ПТ-91 та Leopard 2A4;

бойові машини піхоти Rosomak;

БРДМ та BWP-1;

артилерійське обладнання: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика", БМ21, 120-мм та 60-мм міномети;

безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;

літаки МіГ-29;

гелікоптери Мі-24;

ЗРК WEGA С-200;

безпілотний комплекс Scan Eagle;

ракетні снаряди;

авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

снаряди від гранатометів,

апаратура, комплектуючі та запасні частини для авіаційної та броньованої техніки та зенітних систем NEWA;

танкові боєприпаси;

артилерійські боєприпаси;

мінометні боєприпаси;

індивідуальне обладнання солдатів.

"Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, але й захищатиму їх у цих рішеннях", — сказав Косіняк-Камиш, наголосивши, що допомога Україні — це "наше стратегічне завдання".

Тож міністр оборони Польщі підтвердив, що країна передала Україні ракети PAC-3 для системи Patriot, через які Польща й ініціювала розсекречення даних про військову допомогу Україні.

При цьому Косіняк-Камиш заперечив, що передану Україні техніку не використовували польські військові, адже вона нібито була старою і непотрібною: "Немає такої техніки, яка б не використовувалася, бо навіть танки старіших модифікацій, такі як Т-72 та ПТ-91, досі використовуються для навчання наших солдатів".

Нагадаємо, у липні 2024 року Польща обіцяла Україні ескадрилью МіГ-29, але лише після отримання заміни, F-35 від США. Тепер F-35 у Польщі вже є, а літаки Україні так і не передали. Натомість зараз Варшава вирішила їх поступово утилізувати.