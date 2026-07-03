Польща утилізує свої МіГ-29 замість передачі їх Україні

У липні 2024 року Польща обіцяла Україні ескадрилью МіГ-29, але лише після отримання заміни, F-35 від США. Тепер F-35 у Польщі вже є, а літаки Україні так і не передали. Натомість зараз Варшава вирішила їх поступово утилізувати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За даними видання, Міноборони Польщі ухвалило рішення щодо подальшої долі своїх МіГ-29: замість передачі Україні в обмін на дронові технології, літаки циклічно виводитимуть зі служби. Причина — угода про обмін так і не запрацювала.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перекладає відповідальність на Київ: за його словами, Україна спочатку погодилась на обмін, але сьогодні не виконує домовленість, а причину він пов'язує з історичними суперечками між країнами.

Міноборони не розкриває дат виведення машин зі служби — графік списання, за словами відомства, залишиться засекреченим, аби процес пройшов ефективно.

Передача Україні польських МіГів

Наприкінці минулого року Міноборони та Генеральний штаб Війська Польського повідомляли про заплановану передачу Україні частини МіГ-29, які залишаються на озброєнні Повітряних сил Польщі.

Ці машини вже поважного віку — у польській авіації вони служать із 1989 року. Нині їх замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі беруть участь у місіях. МіГи базуються на 22-й базі тактичної авіації у Крулеві-Мальборському.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Тому літаки поступово, один за одним, виводитимуть з експлуатації, але Україні не передаватимуть.