Передумали утилізувати: у Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в обіцяних МіГах

Україна досі зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29, в обмін на які представила пропозиції щодо українських безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, "це питання не закрите". Україна, мовляв, представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.

"Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні", — сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що передача можлива тільки за умови, що це буде двосторонній обмін.

Косіняк-Камиш також нагадав, що "ворогом Польщі є Росія, а не Україна".

"Ворогом Польщі є не Україна. Ворогом Польщі є Росія. Наші союзники — на Заході. Загроза походить із Криму. Польща повинна залишатися єдиною у питаннях безпеки, адже роз'єднана країна стає слабшою, а поділена — беззахисною", — підкреслив польський міністр.

Передача Україні польських МіГів

Наприкінці минулого року Міноборони та Генеральний штаб Війська Польського повідомляли про заплановану передачу Україні частини МіГ-29, які залишаються на озброєнні Повітряних сил Польщі.

Ці машини вже поважного віку — у польській авіації вони служать із 1989 року. Нині їх замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі беруть участь у місіях. МіГи базуються на 22-й базі тактичної авіації у Крулеві-Мальборському.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Тому Варшава вирішила їх поступово утилізувати, але Україні не передавати.