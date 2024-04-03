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Генконсульство Украины в Торонто отправило в Харьковскую область генераторы
Генеральное консульство Украины в Торонто присоединилось к поддержке общин Харьковщины, отправив в пострадавший от российской агрессии регион генераторы.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко.
Он отметил, что российские ракетные удары нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре во многих украинских городах. Критическая ситуация именно в Харьковской области. Над ее решением работают правительство и местные службы 24/7.
"Сегодня мы отправили из Торонто генераторы. Они помогут людям иметь доступ к электричеству и теплу, пока не стабилизируются общие системы. Работаем и над новой партией", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Будем тянуть из Канады всю возможную помощь, чтобы поддержать наших граждан. Это один из безусловных приоритетов нашей работы", - подытожил консул.
Отдельную благодарность Николенко выразил руководству почтово-логистического оператора Meest Canada, выступившим партнерами этой гуманитарной миссии.
С восстановлением энергосистемы Украины пытается помочь и Литва – стало известно о готовности этой прибалтийской страны передать оборудование, которое позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.
Российская атака на энергетику Харьковщины
Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город в этот день был полностью без света.
В Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, для населения подготовили графики отключений электроэнергии.
Кроме того, из-за дефицита электричества в Харькове планировали досрочно завершить отопительный сезон.
Напомним, в ночь на 22 марта россияне совершили едва ли не самую массированную атаку на украинскую энергосистему со времени осени 2022 года. В целом по оценке Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 151 средство поражения, из которых 92 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить. В результате ракетной атаки 29 марта были повреждены тепловые и гидроэлектростанции.
В Украине хотят изменить структуру энергосистемы, чтобы уберечь ее от атак
Такие атаки удаются россиянам из-за того, что энергетические объекты пока не засекречены, и их практически невозможно скрыть.
Поэтому в Украине существует необходимость создать новую энергосистему. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будет тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.
Новая структура энергосистемы будет способствовать ее гибкости и надежности, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.