Генконсульство України в Торонто відправило в Харківську область генератори

Генеральне консульство України в Торонто долучилося до підтримки громад Харківщини, відправивши в постраждалий від російської агресії регіон генератори.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

Він зауважив, що російські ракетні удари завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі в багатьох українських містах. Критична ситуація саме в Харківській області. Над її вирішенням працюють уряд та місцеві служби 24/7.

"Сьогодні ми відправили із Торонто генератори. Вони допоможуть людям мати доступ до електрики та тепла, поки не стабілізуються загальні системи. Працюємо і над новою партією", - йдеться в його повідомленні.

"Будемо тягнути з Канади всю можливу допомогу, аби підтримати наших громадян. Це — один із безумовних пріоритетів нашої роботи", - підсумував консул.

Окрему подяку Ніколенко висловив керівництву поштово-логістичного оператора Meest Canada, які виступили партнерами цієї гуманітарної місії.

З відновленням енергосистеми України намагається допомогти і Литва – стало відомо про готовність цієї прибалтійської країни передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні обʼєкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

Російська атака на енергетику Харківщини

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення підготували графіки відключень електроенергії.

Крім того, через дефіцит електрики в Харкові планували достроково завершити опалювальний сезон.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни здійснили чи не наймасованішу атаку на українську енергосистему з часу осені 2022 року. Загалом за оцінкою Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 151 засіб ураження з яких 92 силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Внаслідок ракетної атаки 29 березня були пошкоджені теплові та гідроелектростанції.

В Україні хочуть змінити структуру енергосистеми, щоб вберегти її від атак

Такі атаки вдаються росіянам через те, що наразі енергетичні об'єкти не засекречені, і їх практично неможливо сховати.

Тому в Україні існує необхідність створити нову енергосистему. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Нова структура енергосистеми сприятиме її гнучкості та надійності, забезпечуючи стабільне електропостачання для споживачів.