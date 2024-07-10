Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд

У Харкові будинки, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів і не підлягають відновленню, зноситимуть, а на їхньому місці зводитимуть нові.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста були пошкоджені близько 4,5 тис. житлових будинків.

"На жаль, багато багатоповерхових будинків було сильно зруйновано. Ми будемо зносити ці будинки, тому що відновити їх неможливо. А на їхньому місці будемо будувати нове житло", - зауважив Терехов.

Він додав, що збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають понад 10 млрд дол.

Раніше Терехов повідомляв, що російські загарбники повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Тому міський голова звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) підписав меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.

Незламний Харків

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілюють Харків ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Попри це, місто продовжує жити та потроху відбудовується.

До відбудови Харкова активно з долучаються міжнародні партнери, зокрема Німеччина. На початку травня ФРН виявила ініціативу доєднатися до відновлення енергетичних потужностей ТЕЦ і підстанцій у Харкові, відновити усі вибиті вікна в Національному університеті імені Каразіна. Також Берлін обіцяє посилити протиповітряну оборону міста та допомогти з підготовкою до опалювального сезону.

Зазначимо, що Генеральне консульство України в Торонто також долучилося до підтримки громад Харківщини, відправивши в постраждалий від російської агресії регіон генератори.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.

Попри те, що Харків постійно потерпає від російських обстрілів, люди продовжують купувати квартири у місті. Керівник філіалу АН "Город" Ольга Русіна розповіла, що популярністю користується навіть найбільш зруйнований район північної Салтівки. За її словами, 50% угод купівлі-продажів житла складають державні програми, переважно житлові сертифікати, ще 50% купують за "живі гроші".

У травні Харківська міська рада у рамках проєкту “Концепція Генерального плану міста Харкова” оголосила міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого від війни району Північна Салтівка.