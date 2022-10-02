"Газпром" припинив постачання газу до Італії

Основний імпортер російського газу в Італії — компанія Eni заявила 1 жовтня, що не отримала законтрактований на вихідні газ від російського монополіста "Газпрому". Про це повідомляє Reuters.

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Наразі компанія очікує, що всі питання вирішаться і поставки енергоресурсу відновляться в понеділок, 3 вересня.

В цей же час "Газпром" припинив постачання російського газу через Австрію, пояснюючи це відмовою австрійського регулятора підтвердити заявки на транспортування.

Монополіст стверджує, що причина пов'язана з регулятивними змінами в Австрії наприкінці вересня та пояснює цим призупинення поставок газу до Італії.

Європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

В результаті ЄС готовий до нового опалювального сезону, та, ймовірно, має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.