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Энергетика
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"Газпром" прекратил поставки газа в Италию

"Газпром" прекратил поставки газа в Италию

Основной импортер российского газа в Италии – компания Eni заявила 1 октября, что не получила законтрактованный на выходные газ от российского монополиста "Газпрома". Об этом сообщает Reuters.

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В настоящее время компания ожидает, что все вопросы решатся и поставки энергоресурса возобновятся в понедельник, 3 сентября.

В это же время "Газпром" прекратил поставки российского газа через Австрию, объясняя это отказом австрийского регулятора подтвердить заявки на транспортировку.

Монополист утверждает, что причина связана с регулятивными изменениями в Австрии в конце сентября и объясняет этим приостановку поставок газа в Италию. 

Европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

В результате ЕС готов к новому отопительному сезону, и, вероятно, имеет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Автор:
Вита Молодан