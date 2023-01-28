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За несоблюдение санкций США могут лишить Турцию доступа к своему рынку - СМИ
Главный представитель Министерства финансов США по санкциям Брайан Нельсон предупредит Турцию и компании, работающие в стране, что они могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с компаниями, подпадающими под ограничения США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Особенно это касается санкций, введенных для того, чтобы вынудить Россию прекратить войну против Украины.
"Лица и учреждения, работающие в определенных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за того, что они "ведут бизнес с санкциями" или не проводят надлежащую проверку", — рассказали источники агентства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нельсон донесет лично позицию США в вопросе санкций к политикам во время командировки в Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля. Он планирует обсудить усилия Минфина по "ликвидации" попыток РФ избежать санкций и экспортного контроля, введенного из-за войны войны против Украины.
Напомним, что ранее стало известно, что Турция и страны Азии покупают российский уголь со значительными скидками. Кроме того, Турция частично начала платить за российский газ в рублях и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте.