За несоблюдение санкций США могут лишить Турцию доступа к своему рынку - СМИ

Главный представитель Министерства финансов США по санкциям Брайан Нельсон предупредит Турцию и компании, работающие в стране, что они могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с компаниями, подпадающими под ограничения США.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Особенно это касается санкций, введенных для того, чтобы вынудить Россию прекратить войну против Украины.

"Лица и учреждения, работающие в определенных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за того, что они "ведут бизнес с санкциями" или не проводят надлежащую проверку", — рассказали источники агентства.

Нельсон донесет лично позицию США в вопросе санкций к политикам во время командировки в Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля. Он планирует обсудить усилия Минфина по "ликвидации" попыток РФ избежать санкций и экспортного контроля, введенного из-за войны войны против Украины.

Напомним, что ранее стало известно, что Турция и страны Азии покупают российский уголь со значительными скидками. Кроме того, Турция частично начала платить за российский газ в рублях и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте.