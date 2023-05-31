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Политика
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Зеленский и Путин планируют посетить Турцию в скором времени, - СМИ

Владимир Зеленский, Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. Коллаж: delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент страны-агрессорки РФ Владимир Путин вскоре посетят Турцию. Об этом сообщает Hürriyet.

"Многие главы иностранных государств предоставили информацию для участия в церемонии (инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, – ред.), которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию", – отметила корреспондентка газеты Ханде Фират.

Ожидается, что во время визитов будут обсуждаться ход войны в Украине и зерновой коридор.

Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган – за него проголосовали 52,1% избирателей.

На следующий день он и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него Зеленский отметил личную роль Эрдогана в продолжении зерновой инициативы.

Автор:
Артем Ющенко