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Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая провел телефонные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора украинский лидер поздравил коллегу с победой на президентских выборах, по результатам которых Эрдоган получил 52,1% голосов избирателей.
Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
В ходе разговора он отметил личную роль Эрдогана в продолжении зерновой инициативы, которая является составляющей мировой продовольственной безопасности.
"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем его и дальше развивать. И совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!", - добавил Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжающий иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, одержал победу на выборах и останется в должности главы государства на третий срок. Отметим, что международные наблюдатели ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными.
Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ.