Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая провел телефонные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора украинский лидер поздравил коллегу с победой на президентских выборах, по результатам которых Эрдоган получил 52,1% голосов избирателей.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

В ходе разговора он отметил личную роль Эрдогана в продолжении зерновой инициативы, которая является составляющей мировой продовольственной безопасности.

"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем его и дальше развивать. И совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!", - добавил Зеленский.

Напомним, в Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжающий иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, одержал победу на выборах и останется в должности главы государства на третий срок. Отметим, что международные наблюдатели ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ.