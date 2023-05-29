Международные наблюдатели отказались назвать выборы в Турции честными

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), формировавшая группу независимых международных наблюдателей за волеизъявлением народа в Турции, заявила, что президентские выборы характеризовались дискриминацией. ОБСЕ также не готова назвать их честными.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По словам наблюдателей, предвзятость СМИ и постоянные ограничения свободы слова создали неравные условия для кандидатов и способствовали неоправданному преимуществу действующего президента.

Совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обнаружила, что законодательство страны не учитывает необходимые аспекты проведения второго тура выборов, что негативно влияет на правовую определенность и стабильность общей правовой базы.

Наблюдатели установили, что сторонники некоторых оппозиционных партий сталкивались с запугиванием и преследованиями. Обе стороны использовали провокационную и дискриминационную лексику, обвиняя друг друга в сотрудничестве с террористическими организациями.

"К сожалению, использование обеими враждующими сторонами более жесткой риторики, которая была дискриминационной, еще больше поляризовало политическую среду. Вчера вышло большое количество избирателей, и очень важно, чтобы победитель прилагал искренние усилия для обеспечения единства народа Турции", — прокомментировал специальный координатор и руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ и глава делегации ПА ОБСЕ Фара Карими.

В то же время международные наблюдатели признали, что выборы соответствовали демократическим правилам и избиратели могли свободно выбирать кандидатов .

Напомним, в Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжающий иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, одержал победу на выборах и останется в должности главы государства на третий срок. За него проголосовало 52,1% избирателей.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ.