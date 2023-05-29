Зеленський привітав Ердогана із перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня провів телефонні переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час розмови український лідер привітав колегу із перемогою на президентський виборах, за результатом яких Ердоган отримав 52,1% голосів виборців.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Під час розмови він відзначив особисту роль Ердогана в продовженні зернової ініціативи, що є складником світової продовольчої безпеки.

"Співпраця України й Туреччини важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній стабільності. Будемо її і надалі розвивати. Та спільно працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Туреччині 28 травня чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, здобув перемогу на виборах та залишиться на посаді глави держави на третій термін. Зауважимо, що міжнародні спостерігачі ОБСЄ відмовилися назвати вибори в Туреччині чесними.

Раніше Ердоган заявив, що у разі свого переобрання не запроваджуватиме санкції проти країни-агресора РФ.