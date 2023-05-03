Россільгоспбанк можуть знову підключити до SWIFT, — голова МЗС Туреччини

У рамках "зернової угоди" тривають переговори щодо можливого повторного підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу NTV.

Водночас він констатує, що західні компанії не будуть сприймати таке рішення позитивно. Сторони угоди зазначають, що гарантії щодо її продовження немає, тому шукають додаткові стимули для пролонгації. Переговори за участі всіх сторін щодо угоди відбудуться 3 травня.

Зокрема, не виключають появу турецького банку, який зможе виступити як посередник до операцій з "зернової угоди".

Нагадаємо, що нещодавно США дали банку JPMorgan дозвіл на обробку платежів за експорт сільськогосподарської продукції через Россільгоспбанк. При цьому там зауважили, що ця домовленість не прирівнюється до перепідключення банку до системи SWIFT.

Тим часом РФ продовжує всіляко блокувати "зернову угоду", висуваючи додаткові вимоги для нормального функціонування коридору. Серед вимог є і перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT, відключення якого відбулося у червні 2023 року.