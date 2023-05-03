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Россельхозбанк могут снова подключить к SWIFT, — глава МИД Турции
В рамках "зернового соглашения" продолжаются переговоры о возможном повторном подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.
Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
В то же время, он констатирует, что западные компании не будут воспринимать такое решение положительно. Стороны соглашения отмечают, что гарантии ее продления нет, поэтому ищут дополнительные стимулы для пролонгации. Переговоры с участием всех сторон по соглашению состоятся 3 мая.
В частности, не исключают появление турецкого банка, который сможет выступить в качестве посредника в операции по "зерновому соглашению".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что недавно США дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции через Россельхозбанк. При этом заметили, что эта договоренность не приравнивается к переподключению банка к системе SWIFT.
Тем временем РФ продолжает всячески блокировать "зерновое соглашение", выдвигая дополнительные требования для нормального функционирования коридора. Среди требований есть и переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, отключение которого произошло в июне 2023 года.