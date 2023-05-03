Россельхозбанк могут снова подключить к SWIFT, — глава МИД Турции

В рамках "зернового соглашения" продолжаются переговоры о возможном повторном подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

В то же время, он констатирует, что западные компании не будут воспринимать такое решение положительно. Стороны соглашения отмечают, что гарантии ее продления нет, поэтому ищут дополнительные стимулы для пролонгации. Переговоры с участием всех сторон по соглашению состоятся 3 мая.

В частности, не исключают появление турецкого банка, который сможет выступить в качестве посредника в операции по "зерновому соглашению".

Напомним, что недавно США дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции через Россельхозбанк. При этом заметили, что эта договоренность не приравнивается к переподключению банка к системе SWIFT.

Тем временем РФ продолжает всячески блокировать "зерновое соглашение", выдвигая дополнительные требования для нормального функционирования коридора. Среди требований есть и переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, отключение которого произошло в июне 2023 года.