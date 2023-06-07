Эрдоган предложил Зеленскому создать совместно с россиянами коммисию для расследования подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня провел телефонные переговоры с недавно переизбранным лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили российско-украинскую войну и подрыв Каховской ГЭС.

Об этом сообщили канцелярия президента Турции и пресс-служба Офиса Зеленского.

Особое внимание лидер уделили подрыву Каховской ГЭС и последствиям катастрофы. Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва необходимо создать комиссию с участием экспертов, в частности от ООН и отдельно от некоторых стран, в том числе от Турции. При этом он предлагает включить в состав комиссии представителей РФ .

"Турция готова сделать все возможное в этом вопросе", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что важно соблюдать метод переговоров так же, как в отношении "зернового коридора". В Анкаре считают, что идея возвращения к переговорам "должна доминировать над другими".

"Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС. Передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно ув' заключенных, в том числе крымских татар, и продолжение и расширение зерновой инициативы", - подытожил Зеленский.

В предыдущий раз Зеленский звонил по телефону Эрдогану, чтобы поздравил его с победой на президентских выборах, по результатам которых Эрдоган получил 52,1% голосов избирателей. Тогда он также отметил личную роль Эрдогана в продолжении зерновой инициативы, составляющей мировую продовольственную безопасность.