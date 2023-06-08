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Підрив Каховської ГЕС. Зеленський відвідав підтоплені райони Миколаївської області (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область, яка, як і Херсонська, постраждала внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це він повідомив в Telegram.

"Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив він.

За його словами, у підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях працюють рятувальники та представники влади. 

"Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування", - наголосив президент.

Також він додав, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Автор:
Ніна Комащенко