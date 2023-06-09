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В Херсонской ОВА обратились к волонтерам: просят не ехать в Херсон
Местные власти призывают волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции в зоне подтопления в Херсоне, не ехать в город из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Если потребуется помощь, в ОВА пообещали сообщить отдельно.
"Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий", - подчеркнули в администрации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как помочь Херсонщине можно просмотреть по ссылке.
Напомним, сегодня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.