У Херсонській ОВА звернулися до волонтерів: просять не їхати в Херсон

Місцева влада закликає волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції у зоні підтоплення у Херсоні, не їхати до міста через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Якщо буде потрібна допомога, в ОВА пообіцяли повідомити окремо.

"Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", - наголосили в адміністрації.

Як допомогти Херсонщині можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.