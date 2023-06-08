"Мёртвая точка": уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС упал до критического предела, - "Укргидроэнерго"

Уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 м - это ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен.

Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Уровень уже 12,5 м. Это ниже "мертвой точки 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", — сообщил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, в настоящее время половина станции находится под водой, а вторая половина на 70% затоплена. Земляной участок между шлюзом и станцией также будет затоплен водой.

Сирота отмечает, что уровень воды в водохранилище составляет 12,5 метра. Если сможет уцелеть нижняя водосливная плотина водохранилища, то уровень воды в нем сохранится примерно на уровне 3-х метров. Ширина водохранилища уменьшится с 3,5 км до 1-1,2 км.

Он объяснил, что после того, как подтопление спадет и все нормируется, вода вернется в русло Днепра, как это было до строительства самого водохранилища.

Сирота добавил, что уровень воды падает на 1 м в сутки. При такой скорости сброс воды будет проходить еще семь-восемь дней.

Каховская ГЭС получила чрезвычайно сильные повреждения не только в результате прямого взрыва. По выводам экспертов, ГЭС не подлежит ремонту или восстановлению после подрыва, поэтому в "Укргидроэнерго" решили построить на ее месте новую.

В Украине уже начали разрабатывать проект постройки перемычки на Каховском водохранилище. Само строительство можно будет начать сразу после деоккупации Каховки.

Для построения перемычки нужно не менее двух месяцев, а работать придется 24/7. После этого можно будет перекрыть водоем верхнего уровня по Каховке, а затем нужно будет делать такую же перемычку с нижнего уровня.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 8 июня, из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.