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Подрыв дамбы Каховской ГЭС. Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей
Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом шла речь во время срочного заседания комиссии Украина – НАТО, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Ожидается, что в ближайшее время Украина получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.
Во время заседания комиссии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что катастрофа на Каховской ГЭС демонстрирует отсутствие границ в совершении преступлений Россией. Поэтому критически важное значение имеет помощь для освобождения всей территории Украины. В связи с этим дипломат призвал партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности страны, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-го калибра.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 8 июня, из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.