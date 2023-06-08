Підрив дамби Каховської ГЕС. Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Про це йшлося під час термінового засідання комісії Україна – НАТО, передає пресслужба Міністерства закордонних справ.

Очікується, що найближчим часом Україна отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

Під час засідання комісії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що катастрофа на Каховській ГЕС демонструє відсутність меж у вчиненні злочинів Росією. Тому критично важливе значення має допомога задля звільнення всієї території України. У звʼязку з цим дипломат закликав партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності країни, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-го калібру.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 8 червня, через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.