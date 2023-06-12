На Херсонщині заборонили відвідання підтопленних сіл, зон відпочинку та стихійний продаж риби

Рада оборони Херсонської області 12 червня, окрім заборони на в'їзд та 21-годинної комендантської години для мешканців мікрорайону Корабел та Нафтогавані в Херсоні, які не полишали острів під час підтоплення, вирішила запровадити й інші обмеження в регіоні.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, влада готується до наслідків стрімкого падіння рівня води, яка з 6 червня частково чи повністю підтоплювала прибережні населені пункти області, і хоче убезпечити людей від мін та мародерства.

Так, в'їзд у такі населені пункти буде поки заборонено і лише після обстеження і з'ясування безпекової ситуації буде відкрито доступ для проїзду громадянам, що мають там реєстрацію чи винаймають там житло.

"Не думайте, що як тільки зійде вода, ви зможете одразу повернутися. Є визначена процедура. Повернутися додому ви зможете лише після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, потім правоохоронці, а вже наостанок - комунальники з екологами. Щодо сміття - така сама процедура: його приберуть після огляду вибухотехніків, правоохоронців та екологів. Наберіться терпіння", - зазначив Прокудін.

Під забороною в області буде проведення літнього оздоровчого сезону, перебування на пляжах, водоймах, лісопаркових зонах та в місцях масового відпочинку біля об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів Сил оборони та інших місць з високим рівнем мінної небезпеки. Також на Херсонщині встановлюється жорсткий нагляд за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів, зокрема риби та раків.

Очільник регіону повідомив, що наразі відновлено роботу 12 трансформаторних підстанцій в Херсоні та ще двох в інших місцях області, а в селах Ольгівка, Львове, Миколаївка Тягинської громади, Благодатне Калинівської громади (на Інгульці), а також у Чорнобаївці вода відійшла настільки, що розпочалися стабілізаційно-відновлювальні роботи. У селищах Білозерка, Антонівка та селі Садовому вже відновлено газопостачання.

Нагадаємо також, що раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, що очолює штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, ініціював подовження комендантської години у Херсоні, аби можна було оперативно ліквідувати всі наслідки. Наразі, як вище зазначено, майже цілодобову комендантську годину з вівторка буде введено лише на Карантинному острові.