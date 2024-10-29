Украина не может выплачивать большие суммы за поврежденное жилье: в госбюджете-2025 не заложили средства на компенсацию

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в результате российской агрессии уничтожено или существенно повреждено около 60 миллионов квадратных метров жилья. Государство не может позволить себе платить большие суммы за поврежденное жилье.

Об этом заявила народная депутат, председатель Комитета по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Укринформу".

По ее словам, сейчас максимальная сумма выплат по программе "єВідновлення" составляет 500 тысяч гривен за поврежденный дом и 350 тысяч гривен — за квартиру. Уже выдано более 11 тысяч сертификатов на 17,2 млрд. гривен.

На сегодня согласованы заявки почти на 8 миллиардов гривен. Компенсации согласовали более 73 тысяч украинских семей, которые уже получили или получат в будущем средства на ремонт.

Разрушено около 60 миллионов квадратных метров жилья

"К сожалению, Россия за время полномасштабного вторжения уничтожила или существенно повредила около 60 миллионов квадратных метров жилья", – рассказала Шуляк.

Она заявила, что до войны в Украине ежегодно вводилось в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья, но за три неполных года великой войны Украина потеряла то, что строила более пяти лет.

Шуляк отметила важность оказания помощи гражданам, потерявшим дома и работу в результате войны. В этой связи она подчеркнула, что для государства решение вопроса жилья является "одной из ключевых задач".

Приостановка программы "єВідновлення"

Шуляк также прокомментировала информацию о возможной приостановке программы "єВідновлення" из-за того, что в государственный бюджет 2025 года не заложили средства.

Как отметила глава "Слуги Народа", в госбюджете-2025 на субвенции для органов местного самоуправления за поврежденное жилье предусмотрено всего 500 млн. гривен. А на жилищные сертификаты и для реализации третьего этапа программы, касающейся временно оккупированных территорий, — ноль.

Она добавила, что предложила направить на "єВідновлення" 10 млрд гривен, а Министерство восстановления попросило еще больше — более 40 млрд гривен.

По словам Шуляк, бюджет сейчас готовится ко второму чтению, и хотя сумма может быть меньше запланированной, народные депутаты "сделают все возможное, чтобы программа не была заморожена".

Ранее Шуляк заявляла, что Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, РФ может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.