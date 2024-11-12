1575 лет требуется для полной компенсации за разрушенное жилье при нынешних темпах

В бюджете на 2025 год на программу “єВідновлення” заложено всего 4 миллиарда гривен. Это значительно меньше реальных потребностей на сегодняшний день, и такими темпами украинцы будут отстраиваться 1575 лет, если каждый год власть будет выделять именно такую сумму.

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Об этом сообщила народная депутатка, председатель Комитета по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Верховной Рады, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном на второе чтение, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы “єВідновлення”. Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы", — отметила Шуляк. .

По ее словам, средства будут распределены следующим образом:

3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье;

1 млрд грн будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.

Нардепка отметила, что всего со времени старта программы “єВідновлення” в мае 2023 года украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:

7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье;

8,9 млрд грн составили использованные жилищные сертификаты.

Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили 152 млрд долларов.

"Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен. При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет.Что как наполнять озеро чайной ложкой...", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что бесспорно хорошо, что правительство таки нашло возможность финансирования "єВідновлення" в 2025 году, ведь в принятом в первом чтении Верховной Радой проекте закона о государственном бюджете вообще средства не были предусмотрены. Но, по мнению Шуляка, такой темп финансирования — это не выход для разрешения ситуации с выплатами, не говоря уже об их расширении на ВОТ.

Отметим, ранее нардепка сообщала, что предложила направить на "єВідновлення" 10 млрд гривен, а Министерство восстановления попросило еще больше — более 40 млрд гривен, чтобы программа не была заморожена.

Ранее Шуляк заявляла, что Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, дома которых расположены на временно оккупированных территориях (ТОТ) и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, РФ может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.