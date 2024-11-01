В проекте бюджета-2025 не предусмотрены средства на "єВідновлення"

В принятом в первом чтении проекте закона о государственном бюджете на 2025 год не заложили средства на финансирование программы "єВідновлення", которая предусматривает выплаты за поврежденное в результате войны жилье.

Об этом сообщила народная депутатка, председатель Комитета по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Верховной Рады, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Бюджет-2025 в первом чтении проголосовали без моей и других правок по финансированию "єВідновлення", — отметила она.

Она напомнила, что доходная часть бюджета составляет 2,336 триллиона гривен, в том числе:

доходы общего фонда государственного бюджета Украины — в сумме 2,095 триллиона гривен;

доходы специального фонда государственного бюджета Украины — в сумме 241 миллиард гривен.

"По состоянию на сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе "єВідновлення", у меня, к сожалению, нет", — добавила Шуляк.

Отметим, ранее нардепка сообщала, что предложила направить на "єВідновлення" 10 млрд гривен, а Министерство восстановления попросило еще больше — более 40 млрд гривен, чтобы программа не была заморожена.

Как отметила глава "Слуги Народа", в госбюджете-2025 на субвенции для органов местного самоуправления за поврежденное жилье предусмотрено всего 500 млн гривен. А на жилищные сертификаты и для реализации третьего этапа программы, касающейся временно оккупированных территорий, — ноль.

Ранее Шуляк заявляла, что Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, дома которых расположены на временно оккупированных территориях и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, РФ может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.