У проєкті бюджету-2025 не передбачені кошти на "єВідновлення"

В ухваленому у першому читанні проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік не заклали коштів на фінансування програми "єВідновлення", яка передбачає виплати за пошкоджене внаслідок війни житло.

Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Верховної Ради, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Бюджет-2025 у першому читанні проголосували без моєї та інших правок щодо фінансування "єВідновлення"", - зауважила вона.

Вона нагадала, що дохідна частина бюджету становить 2,336 трильйона гривень, зокрема:

доходи загального фонду державного бюджету України — у сумі 2,095 трильйона гривень;

доходи спеціального фонду державного бюджету України — у сумі 241 мільярд гривень.

"Станом на зараз хороших новин для всіх, хто очікує на збільшення фінансування за програмою "єВідновлення", у мене, на жаль, немає", - додала Шуляк.

Зауважимо, раніше нардепка повідомляла, що запропонувала спрямувати на "єВідновлення" 10 млрд гривень, а Міністерство відновлення попросило ще більше — понад 40 млрд гривень, щоб програма не була заморожена.

Як зазначила голова "Слуги Народу", у держбюджеті-2025 на субвенції для органів місцевого самоврядування за пошкоджене житло передбачено лише 500 млн гривень. А на житлові сертифікати й для реалізації третього етапу програми, що стосується тимчасово окупованих територій, — нуль.

Раніше Шуляк заявляла, що Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, РФ може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.