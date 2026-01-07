В Украине хотят ввести цифровое распределение социального жилья без очередей: как оно будет осуществляться

Распределение социального жилья будет осуществляться без очередей через автоматизированный механизм — единую информационно-аналитическую систему. Соответствующие нормы планируют заложить в законопроект "О социальном жилье", который готовят к регистрации в Верховной Раде.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, законопроект является частью жилищной реформы, которая должна запустить в Украине социальную аренду жилья по европейским стандартам. Документ входит в пакет обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и парламент должен принять его до конца этого года. Отмечается, что выполнение данного условия необходимо для получения 50 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза.

"Очередность заключения договоров аренды социального жилья может определяться путем введения балльной системы расчета приоритетности предоставления социального жилья", — пояснила Шуляк.

Единая система вместо ручных решений

Реформа подразумевает автоматизированную систему распределения социального жилья. Она будет работать через Единую информационно-аналитическую жилищную структуру и будет определять потребность граждан в таком доме. Система будет составлять рейтинг заявителей и будет формировать электронные запросы.

"Механизм предоставления социального жилья, который предлагается заложить в проект закона, предполагает полную автоматизацию процесса. Основная цель — обеспечение прозрачности, объективности и адресности в предоставлении жилья нуждающимся гражданам", — подчеркнула председатель комитета.

Получить жилье смогут лица, отвечающие критериям государственной поддержки. Они будут отобраны системой без участия чиновников. Критерии будет определять Кабинет Министров Украины с учетом среднемесячного дохода домохозяйства и среднерыночной стоимости аренды жилья.

Кто сможет претендовать на социальное жилье

Проект закона предусматривает четкий список условий, при которых граждане могут претендовать на социальную аренду. Среди них — отсутствие жилья или его непригодность для проживания, в том числе из-за разрушений, боевых действий или расположения на оккупированных территориях. Также будут учитываться уровень доходов, отсутствие значительного имущества, крупных финансовых операций в течение последнего года и участие в предыдущих программах господдержки жилья.

Отдельно предусмотрены требования по трудоустройству, за исключением лиц с инвалидностью или нетрудоспособных, а также финансовые ограничения по депозитам и ценным бумагам.

Кому будут начисляться дополнительные баллы

Автоматизированная система будет формировать рейтинг заявителей по балльной шкале. На количество баллов, в частности, будут влиять:

статус внутренне перемещенного лица;

статус ветерана войны или лица с особыми заслугами перед Украиной;

наличие в домохозяйстве членов семей погибших ветеранов;

инвалидность;

статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

многодетность (пятеро и более детей) или рождение троих и более детей одновременно;

наличие тяжелых форм заболеваний.

Принцип социального микса — без "гетто"

Еще одной ключевой новацией реформы станет принцип социального микса, заложенный в законопроекте. Он предполагает заселение социального жилья жителями с разным социальным и экономическим статусом во избежание концентрации уязвимых групп в одном жилом пространстве.

В аналитической записке "Реформирование социального жилья в Украине", подготовленной Институтом жилья при поддержке Helvetas Swiss Intercooperation и Swiss Solidarity, отмечается: такой подход должен способствовать социальной интеграции, развитию общин и предотвращению создания "жилищных гетто".

Отмечается, что в случае принятия законопроекта, Украина получит системную, цифровую и прозрачную модель социального жилья, которая заменит устаревший механизм очередей и будет иметь важное значение для послевоенного восстановления.

Напомним, в Украине формируется проект по инвентаризации зданий для создания доступного жилья.

Также сообщалось, что пилотный проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поможет построить социальное жилье 50 общин.