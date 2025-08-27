В Украине запускают проект по инвентаризации зданий для создания доступного жилья

Министерство развития общин и территорий Украины и международная организация Habitat for Humanity in Ukraine начали сотрудничество по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. В фокусе – общий проект по идентификации, оценке и классификации пустых зданий и помещений, чтобы в дальнейшем переоборудовать их в доступное жилье для ВПЛ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Отмечается, что правительство уже приняло необходимые постановления для проведения масштабной инвентаризации имущества, однако реализация этого процесса требует привлечения международного опыта и технической поддержки.

По данным ведомства, в настоящее время в Украине зарегистрировано более 4,6 млн человек, которые вынуждены были покинуть свои дома. Поэтому важно максимально использовать потенциал свободной недвижимости – как построек, так и земельных участков и других объектов, которые могут быть переоснащены под жилье для ВПЛ.

Подробнее о проекте

Совместный проект продлится год и предусматривает картографирование и классификацию до тысячи объектов недвижимости, подготовку 10–15 инвестиционных кейсов с расчетами и концепциями реконструкции, а также создание практических инструментов для местных властей.

Собранные данные будут интегрированы в цифровую информационно-аналитическую систему для ВПЛ, которая обеспечит прозрачность предоставления жилищной помощи.

Завершающим этапом проекта должно стать проведение национального семинара с презентацией результатов и инвестиционным пулом для партнеров.

В Минразвитии отмечают, что инвентаризация свободных объектов и подготовка инвестиционных профилей позволит привлекать как международных доноров, так и частный бизнес в развитие жилищных проектов.

Опыт Habitat for Humanity

Habitat for Humanity имеет многолетний опыт в этой сфере. В Польше в 2022 году организация обнаружила более 63 тысяч пустых объектов в муниципальном жилищном фонде и реализовала пилотные проекты по их трансформации в Варшаве и Катовице.

В Великобритании в 2023 году была создана общенациональная база из более чем 165 тысяч неиспользованных помещений и разработан пошаговый инструментарий для их перепрофилирования в социальное жилье.

«Для Habitat for Humanity это сотрудничество является важным шагом в поддержке людей, потерявших свои дома из-за войны. Мы стремимся вместе с Минразвития создать прозрачную систему, которая позволит быстро и эффективно превращать свободные здания в жилье для внутренне перемещенных лиц», – отметил директор организации Орхан Алиев.

Новая программа для ВПЛ

Минразвития разрабатывает новую инициативу жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Программа предусматривает предоставление жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, первый взнос по ипотеке или погашение ипотечного кредита.

Помощь будет оказываться поэтапно: сначала – участникам боевых действий и семьям погибших защитников, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, на завершающем этапе – другим категориям ВПЛ.

Ранее Delo.ua выяснило, какие жилищные программы имеют лучшие условия для внутренне перемещенных лиц.