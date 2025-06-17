В Украине разрабатывают новую программу жилищной поддержки для ВПЛ: что известно

Украина и Всемирный банк обсудили новую программу жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба обсудил с глобальным директором департамента по вопросам городского развития, устойчивости и земельных ресурсов Всемирного банка г-ном Мином Чжаном развитие совместных проектов в сфере жилищной политики, в частности реализации инициативы HOPE и запуска новых программ.

Сегодня общий с Всемирным банком проект HOPE – "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" – является одним из ключевых элементов правительственной политики в сфере восстановления жилищного фонда.

"HOPE стал инструментом, который позволяет помогать быстро, прозрачно и в масштабах всей страны. Сегодня мы говорим о расширении этого проекта и готовим новые решения. Речь идет о новой программе поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Она должна дать людям возможность приобрести жилье вместо утраченного на ТОТ. Это о справедливости и о справедливости".

По его словам, благодаря этому проекту уже более 94 тысяч украинских семей получили компенсации для восстановления поврежденного жилья через механизм "Восстановление".

В мае Всемирный банк и Минразвития подписали соглашение о дополнительном финансировании в объеме 84 млн долларов, что позволит поддержать еще около 25 тысяч семей.

В апреле утвержден перечень из 194 многоквартирных домов в пяти территориальных общинах, которые будут восстанавливаться в рамках проекта HOPE. Для запуска строительных работ в первом квартале 2026 года рассматривается вопрос привлечения дополнительных 185 млн. долларов. Соответствующие предложения уже переданы Всемирному банку.

Новая программа для ВПЛ

Минразвития разрабатывает новую инициативу жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Программа предусматривает предоставление жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, первый взнос по ипотеке или погашение ипотечного кредита.

Помощь будет оказываться поэтапно: сначала – участникам боевых действий и семьям погибших защитников, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, на завершающем этапе – другим категориям ВПЛ.

Напомним, в Глевасе Киевской области планируют реализовать пилотный проект по строительству 700 единиц жилья для внутренне перемещенных лиц, предусматривающий модель " аренда на 15 лет с правом выкупа ". Начало строительных работ запланировано на август.