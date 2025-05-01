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Проект HOPE: утверждено 59 кластеров для ремонта многоквартирных домов

HOPE, жилье
Более 7 тысяч семей получат восстановленное жилье / Министерство развития общин и территорий Украины

Министерство развития общин и территорий Украины 30 апреля утвердило результаты отбора кластеров многоквартирных домов в рамках реализации проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Проект HOPE направлен на проектирование и восстановление многоквартирных домов в отобранных общинах, поврежденных в результате вооруженной агрессии России.

Для эффективной реализации дома были сгруппированы в 59 кластеров по сходству повреждений и территориальному размещению. В рамках проекта планируется обновление 194 домов, что позволит улучшить условия проживания более 7200 домохозяйствам.

Процедура отбора проходила через государственную экосистему восстановления DREAM с использованием геоаналитического инструмента Suitability Tool, разработанного City Planning Labs и рекомендованного Всемирным банком.

В отбор вошли пять территориальных общин:

  • Николаевская городская община – 21 кластер, 54 дома;
  • Запорожская городская община – 3 кластера, 10 домов;
  • Изюмское городское общество – 10 кластеров, 22 дома;
  • Бучанская городская община – 17 кластеров, 79 домов;
  • Макаровская поселковая община – 8 кластеров, 29 домов.

Проект HOPE продолжает свою работу по восстановлению жилищной инфраструктуры и приближает Украину к обеспечению базового права граждан – права на достойное, безопасное и комфортное жилье.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или   уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.

Автор:
Татьяна Гойденко