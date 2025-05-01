Проєкт HOPE: затверджено 59 кластерів для ремонту багатоквартирних будинків

Міністерство розвитку громад та територій України 30 квітня затвердило результати відбору кластерів багатоквартирних будинків у межах реалізації проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Про це йдеться на сайті відомства.

Проєкт HOPE спрямований на проєктування та відновлення багатоквартирних будинків у відібраних громадах, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії.

Для ефективної реалізації будинки були згруповані в 59 кластерів за схожістю ушкоджень і територіальним розміщенням. Загалом у межах проєкту планується оновлення 194 будинків, що дозволить покращити умови проживання понад 7200 домогосподарствам.

Процедура відбору проходила через державну екосистему відбудови DREAM із використанням геоаналітичного інструменту Suitability Tool, розробленого City Planning Labs та рекомендованого Світовим банком. Це дозволило забезпечити неупереджене ухвалення рішень на основі просторового аналізу та технічного стану об'єктів.

До відбору увійшли п’ять територіальних громад:

Миколаївська міська громада – 21 кластер, 54 будинки;

Запорізька міська громада – 3 кластери, 10 будинків;

Ізюмська міська громада – 10 кластерів, 22 будинки;

Бучанська міська громада – 17 кластерів, 79 будинків;

Макарівська селищна громада – 8 кластерів, 29 будинків.

Проєкт HOPE продовжує свою роботу над відновленням житлової інфраструктури та наближає Україну до забезпечення базового права громадян – права на гідне, безпечне і комфортне житло.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.