Еще 25 тысяч украинских семей получат компенсации за поврежденное жилье

Украинское правительство и Всемирный банк подписали новое финансовое соглашение на сумму 84 миллиона долларов США для поддержки наиболее масштабного проекта в сфере жилищного восстановления – "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Соглашение было заключено с Региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Робертом Сомом. По словам министра, процесс инициирования и согласования документа прошел в рекордные сроки — менее чем через два месяца.

Целевое использование средств

В целом из дополнительного финансирования $82,5 млн будут направлены на выплаты компенсаций семьям для ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения.

Еще $1,5 млн пойдут на развитие и усовершенствование Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ) — ключевого инструмента в системе "єВідновлення".

"Ожидаем, что благодаря этим средствам более 25 тысяч украинских семей смогут восстановить свои дома и вернуться к нормальной жизни. Это результат слаженной работы команд правительства Украины и Всемирного банка", — отметил Алексей Кулеба.

Проект HOPE реализуется в сотрудничестве с Всемирным банком и содержит несколько ключевых компонентов. Кроме компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "єВідновлення", он предусматривает также восстановление многоквартирных домов, пострадавших в результате военных действий. Сейчас это самая масштабная инициатива в жилищном секторе с начала полномасштабной войны.

Подписанное соглашение позволяет продлить системную поддержку граждан, потерявших или частично потерявших свои дома из-за боевых действий, и является важным шагом в программе государственного восстановления Украины.

В конце апреля ведомство утвердило результаты отбора кластеров многоквартирных домов в рамках реализации проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).